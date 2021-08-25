Самолет Ташкент – Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт отправления

06:15
Фото: depositphotos/Nordroden
Самолет, следовавший из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт отправления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского аэропорта.
Известно, что рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" взлетел в 05:10 (03:10 по московскому времени).
"По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета", – объяснил представитель аэропорта.
Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме в 07:00 (05:00 по московскому времени).
В данный момент самолет находится на запасной полосе аэропорта. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании "Россия", находясь в воздухе, подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у лайнера сработал датчик неисправности системы кондиционирования.
Позднее самолет SuperJet 100 совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
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