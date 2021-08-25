Самолет Ташкент – Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт отправления

Фото: depositphotos/Nordroden

Самолет, следовавший из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт отправления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского аэропорта.

Известно, что рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" взлетел в 05:10 (03:10 по московскому времени).

"По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета", – объяснил представитель аэропорта.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме в 07:00 (05:00 по московскому времени).

В данный момент самолет находится на запасной полосе аэропорта. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании "Россия", находясь в воздухе, подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у лайнера сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Позднее самолет SuperJet 100 совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.