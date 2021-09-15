Кассационный суд отказал в смягчении приговора Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Второй кассационный суд в Москве оставил без изменения приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года за смертельное ДТП в центре столицы.

"Приговор Пресненского районного суда и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения", – приводит РИА Новости заявление судьи.

Защита актера указывала в своей жалобе, что без реальной оценки суда остались слабое состояние здоровья актера в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности из-за смешанных заболеваний и синдром зависимости от алкоголя.

Адвокаты Ефремова указывали на то, что лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым. Таким образом, защита отмечала, что эти смягчающие обстоятельства не были учтены должным образом при назначении наказания.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.