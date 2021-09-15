СК запросил арест мужчины, проводившего дезинсекцию в "Магните" на Совхозной улице

Фото: СК РФ

Следственный комитет просит арестовать сотрудника компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются, назначено свыше 40 различных экспертиз, изучаются изъятые документы.

Ранее СК сообщал о задержании сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории, отклонений выявлено не было.

