В Москве задержали водителя Mercedes, снявшего в пробке госномера

Фото: ГИБДД Москвы
В Москве сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который остановился в потоке, снял госномера с машины и поехал дальше. На него составили 6 административных протоколов, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"Мы его (нарушителя. – Прим. ред.) нашли и привлекли к ответственности, составив ряд административных материалов: за выход на проезжую часть (статья 12.29 КоАП РФ), за чрезмерно тонированные стекла (статья 12.5 КоАП РФ) и за невыполнение законного требования сотрудника полиции (об устранении причины правонарушения, ведь ранее данному гражданину уже выносилось таковое, связанное с устранением чрезмерной тонировки, но он его не выполнил)", – говорится в сообщении.
На мужчину также были составлены протоколы за движение по полосе для маршрутных транспортных средств, за управление транспортным средством без необходимых документов (у него не было при себе свидетельства о регистрации транспортного средства) и за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.
В ГИБДД уточнили, что за езду без номеров мужчине грозит лишение прав на срок до 3 месяцев, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции – вплоть до ареста на 15 суток.
Ранее на западе Москвы водитель Range Rover напал на контролера паркинга за то, что он снял бумагу с госномера автомобиля. Владельцу иномарки может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.
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