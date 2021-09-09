В Москве водитель Range Rover напал на контролера паркинга за снятие бумаги с госномера

17:11
Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
На западе Москвы водитель Range Rover напал на контролера паркинга за то, что он снял бумагу с госномера автомобиля. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Сегодня в 12:30 на улице Брянская контролер-ревизор "Московского паркинга" обнаружил на платной парковке автомобиль Range Rover с закрытым бумагой госномером. Когда контролер снял посторонний предмет, чтобы зафиксировать номер, на него напал предположительный хозяин авто, размахивая руками и хватая инспектора за куртку. Подано заявление в полицию", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что владельцу иномарки может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.
За 2020 год в Москве было возбуждено 16 уголовных дел по факту нападения на контролеров. 15 человек были привлечены к ответственности, в том числе к лишению свободы, уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что обнаженная девушка из Москвы напала на сотрудников полиции в Крыму.
В министерстве рассказали, что сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, за рулем которого был водитель в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления протокола он оскорблял полицейских и пытался скрыться, но был задержан. В это время к машине подбежала бывшая супруга водителя в обнаженном виде, которая, по предварительным данным, была также в алкогольном опьянении.
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