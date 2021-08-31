Голая туристка из Москвы напала на полицейских в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Обнаженная девушка из Москвы напала на сотрудников полиции в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

В министерстве рассказали, что сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, за рулем которого был водитель в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления протокола он оскорблял полицейских и пытался скрыться, но был задержан. В это время к машине подбежала бывшая супруга водителя в обнаженном виде, которая, по предварительным данным, была также в алкогольном опьянении.

"По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов – в отдел полиции для разбирательства", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Москве задержали водителя автомобиля, который напал на сотрудников ДПС после того, как те остановили его для проверки документов.

В отношении мужчины составлены протоколы по статье 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), а также по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

