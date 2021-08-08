Нетрезвый мужчина проник в режимное помещение Шереметьево, прокатившись на багажной ленте

19:45
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Мужчина, прокатившись по багажной ленте, проник во внутреннее помещение аэропорта Шереметьево, и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Инцидент произошел 28 июля, однако стало о нем известно только 8 августа.
"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на третьем этаже терминала "Д" неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте, через технологическое окно проник в комплектовочное помещение. Правонарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения", – заявили в пресс-службе.
Нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Судя по опубликованным кадрам инцидента, мужчина находился в состоянии опьянения. Он беспрепятственно пролез через окошко багажной ленты с рюкзаком, чуть не потеряв его. Сам момент задержания на видео не попал.
Ранее следователи Московского следственного отдела на воздушном транспорте возбудили уголовное дело в отношении закурившей пассажирки на борту рейса Бодрум – Москва. Об инциденте стало известно 4 августа. На видео попала пассажирка бизнес-класса, которая зажгла сигарету и затянулась. Замечания бортпроводников женщина проигнорировала.
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