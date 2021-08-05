В отношении закурившей на борту рейса Бодрум – Москва пассажирки возбудили уголовное дело

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Следователи Московского следственного отдела на воздушном транспорте возбудили уголовное дело в отношении закурившей на борту рейса Бодрум – Москва пассажирки, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье "Оскорбление представителя власти". Ранее против женщины уже завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Об инциденте стало известно 4 августа. На видео попала пассажирка бизнес-класса, которая зажгла сигарету и затянулась. Замечания бортпроводников женщина проигнорировала.

Сотрудники линейного управления МВД в Шереметьево прибыли к самолету. Дебоширке предложили проследовать в дежурную часть, воспользовавшись креслом для людей с ограниченными возможностями, поскольку она с трудом передвигалась из-за повреждения ноги.

На требования полицейских она вновь стала громко кричать, размахивать руками и публично оскорблять полицейских. Они применили к ней наручники и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По этой статье предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или арест.

Ранее пассажирка заявила, что ее избили в отделении полиции, а прибывший врач угрожал сделать ей укол с неизвестным веществом. По словам женщины, она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету.

