Пассажирка рейса Бодрум – Москва заявила, что на нее напали полиция и врач

13:44
Фото: телеграм-канал Baza
Пассажирка рейса Бодрум – Москва, которая закурила на борту самолета, заявила, что ее избили в отделении полиции. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
По словам женщины, она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету. 52-летняя Ирина Таммируусу утверждает, что в отделении полиции ее избили и сломали ногу, а прибывший врач угрожал ввести ей неизвестное вещество через укол.
Об инциденте стало известно в среду, 4 августа. На видео попала пассажирка бизнес-класса, которая зажгла сигарету и затянулась. Замечания бортпроводников женщина проигнорировала.
Накануне буйную пассажирку задержали в аэропорту Шереметьево. Неизвестная девушка стала кидать стойки и драться с другими людьми в помещении, а после напала на правоохранителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: