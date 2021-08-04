Пассажирка рейса Бодрум – Москва заявила, что на нее напали полиция и врач

Фото: телеграм-канал Baza

Пассажирка рейса Бодрум – Москва, которая закурила на борту самолета, заявила, что ее избили в отделении полиции. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету. 52-летняя Ирина Таммируусу утверждает, что в отделении полиции ее избили и сломали ногу, а прибывший врач угрожал ввести ей неизвестное вещество через укол.

Об инциденте стало известно в среду, 4 августа. На видео попала пассажирка бизнес-класса, которая зажгла сигарету и затянулась. Замечания бортпроводников женщина проигнорировала.

Накануне буйную пассажирку задержали в аэропорту Шереметьево. Неизвестная девушка стала кидать стойки и драться с другими людьми в помещении, а после напала на правоохранителей.