В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ивановской области женщина напала на священника в Свято-Никольском храме города Тейково, свои действия она объяснила велением голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

"Местная жительница сначала сидела на ступеньках храма. Потом зашла внутрь и набросилась на священнослужителя. Он получил незначительную резаную рану кисти, и ссадина на шее у него", – рассказали в полиции.

Там уточнили, что нападение совершила девушка 1994 года рождения. В настоящее время с ней работают полицейские.

"Вероятно, она будет передана врачам в связи с тем, что, как она поясняет, какие-то голоса ей велели это сделать", – отметили в МВД.

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