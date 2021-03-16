В Москве мужчина забил молотком прохожего из-за привидевшейся ведьмы

11:20
Фото: скриншот видео "Петровка 38"
Уроженец Санкт-Петербурга объяснил, почему совершил убийство на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Подозреваемый признался, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, поэтому он решил убить ее.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 марта на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове. В результате мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Специалисты планируют назначить подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.
Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье.
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