В Москве экс-полицейский получил три года условно за выстрел в школьницу

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Бывший полицейский Иван Князев, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета, получил три года лишения свободы условно. Приговор вынес Симоновский суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Князев также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В декабре на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку из травматического оружия. Подросток была госпитализирована, однако серьезных травм не получила.

Также уточняется, что Князев дружил с семьей пострадавшей. После инцидента он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.