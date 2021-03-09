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Происшествия

16:27

В Москве экс-полицейский получил три года условно за выстрел в школьницу

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Бывший полицейский Иван Князев, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета, получил три года лишения свободы условно. Приговор вынес Симоновский суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Князев также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В декабре на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку из травматического оружия. Подросток была госпитализирована, однако серьезных травм не получила.

Также уточняется, что Князев дружил с семьей пострадавшей. После инцидента он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Дело завели на полицейского, который выстрелил в девочку

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