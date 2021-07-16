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Устроивший поножовщину в автобусе под Азовом объяснил свой поступок

Боролся с демонами? Что известно об устроившем резню в автобусе под Азовом
происшествия регионы

В Азовском районе Ростовской области 15 июля мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса. Одна женщина скончалась, за жизнь еще двоих борются врачи. Подозреваемый был задержан. Рассказываем, что известно о происшествии.

Фото: rostov.sledcom.ru

Лечился у психиатра

Трагедия в Ростовской области произошла 15 июля в автобусе, который следовал по маршруту город Азов – село Круглое. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по региону, 51-летний мужчина взял нож и нанес трем пассажирам ранения. После он скрылся с места происшествия.

В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две женщины 61 года и 55 лет были госпитализированы.
следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области

Пострадавших доставили в одну из больниц города Азова. Там рассказали ТАСС, что женщины в достаточно тяжелом состоянии, они были прооперированы. В связи с происшествием в городе были усилены меры безопасности.

Утром 16 июля подозреваемый в нападении был задержан. По данным регионального СК, мужчина состоял на учете у психиатра.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина центральный аппарат ведомства возьмет расследование на особый контроль.

Фото: rostov.sledcom.ru

Что толкнуло?

В СМИ появилась информация, что подозреваемый проходил курс лечения у психиатра в одном из медицинских учреждений Азова. По данным МК со ссылкой на очевидцев, мужчина неожиданно вскочил с места и начал размахивать ножом. Другие СМИ сообщают, что жертв трагедии могло быть больше, но пассажиры смогли вовремя вытолкнуть налетчика из автобуса.

Ряд источников утверждают, что подозреваемый страдает параноидальной шизофренией. По данным РЕН ТВ, на допросе мужчина якобы заявил, что он нападал не на людей, а на демонов и затем от них же бежал. По информации издания, он был трижды судим: за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти. Как сообщает Life, по всем трем приговорам вместо тюрьмы суд направлял его на принудительное лечение в психиатрической клинике.

Подозреваемый вновь выписался из медучреждения всего за 10 дней до трагедии, передает 360. Оттуда мужчину якобы забрал его брат. Но после выписки, как утверждают некоторые СМИ, на днях он напал на своего соседа и избил его арматурой. Брат пострадавшего обратился в полицию и, чтобы предотвратить подобное в будущем, якобы настаивал на повторном лечении подозреваемого. Однако госпитализацию не удалось оформить из-за бюрократических проволочек, и он остался на свободе, утверждают источники.

"Комсомольская правда" со ссылкой на односельчан подозреваемого сообщает, что многие побаивались мужчину. Якобы он мог неожиданно пристать к людям, а однажды даже избил человека на остановке.

Знакомый подозреваемого Алексей сообщил журналистам, что мужчина примерно 15 лет назад уже проходил психиатрическое лечение. Жены и детей у него нет, говорит он. Алексей охарактеризовал своего знакомого как весьма крупного и сильного человека. По его словам, он был спортсменом и занимался рукопашным боем.

С ним нужно быть крайне осторожным: он весьма агрессивен, особенно когда у него возникают вспышки гнева. Тогда его очень тяжело остановить.
Алексей
знакомый подозреваемого

Знакомые семьи задержанного сообщили журналистам, что родственники планировали отправить мужчину на лечение в психиатрическую больницу в ближайшее время.

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