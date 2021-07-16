Задержан подозреваемый в убийстве пассажирки автобуса в Ростовской области

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Задержан подозреваемый в убийстве пассажирки рейсового автобуса в Ростовской области и ранении еще двух женщин, сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел накануне. 51-летний мужчина ехал в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов – село Круглое.
Ножом он нанес трем пассажиркам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся с места преступления.
Погибла 33-летняя женщина, еще две ранены. Пострадавших женщин госпитализировали. По некоторым данным, нападавший имеет психологические проблемы и наркозависимость.