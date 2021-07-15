Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса под Ростовом-на-Дону

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщает РИА Новости. Погибла 33-летняя женщина, еще две ранены.

По данным следствия, преступление произошло 15 июля. 51-летний мужчина ехал в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов – село Круглое. Ножом он нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавших женщин госпитализировали. Личность подозреваемого установлена. Его разыскивает полиция.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве полицейского на детской площадке в подмосковном Щелкове. Отмечается, что дело расследуется по признакам части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначит подозреваемому меру пресечения в ближайшее время.

