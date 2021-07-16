Мужчина, напавший на пассажиров автобуса в Азове, лечился от шизофрении

В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров рейсового автобуса. Он следовал из города Азов в село Круглое. Преступник ранил трех женщин. Другим пассажирам удалось вытолкать злодея из салона, и он сбежал.

Одна из пострадавших скончалась на месте. Двух других женщин госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщили в полиции, подозреваемого через несколько часов задержали в Азове на городском кладбище. В соцсетях пишут, что мужчину 10 дней назад выписали из психиатрической клиники. А на допросе он заявил, что атаковал не людей, а демонов, от которых потом и сбежал.

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