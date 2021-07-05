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Очевидцы поделились пугающими кадрами потопа в Сочи

"Все накрылось медным тазом". Очевидцы рассказали о потопе в Сочи
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В Сочи за сутки выпало около месячной нормы осадков, из-за чего некоторые улицы города оказались затоплены. К местных жителям обратились с просьбой быть готовыми к возможной эвакуации: критический подъем уровня воды наблюдается в реках Хороте и Мацесте. На берегу моря закрыли все пляжи. Очевидцы рассказали о последствиях непогоды и показали шокирующие кадры с улиц города.

4 июля на Сочи обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, дождь продолжается уже более суток. На отдельных участках города затруднено движение транспорта. В соцсетях жители и гости Сочи делятся фото и видео с последствиями непогоды.


Мощные осадки привели к подъему уровня воды в реках Мацесте, Хосте, Кудепсте, Хороте, Псоу и Мзымте до критических отметок. В городе наблюдались падения деревьев, была повреждена кровля некоторых домов, подтопило также одну из больниц и несколько отелей.

В некоторых районах Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях. В микрорайоне Кудепста, по словам жителей, из-за обилия воды на улицах люди перебираются исключительно вплавь, а некоторые машины смыло потоком.


На фоне буйства стихии в Сочи в МЧС выпустили экстренное предупреждение: отдыхающим не рекомендуют выходить на набережные, в море, а также горы и лес.

Фотограф Анастасия поделилась видео из микрорайона Кудепста, на котором видно, что автомобили рядом с домом находится практически по крышу в воде. Местные стараются не выходить на улицу, дожидаясь окончания буйства стихии.


Туристка из Санкт-Петербурга Ольга отдыхает сейчас в поселке Дагомыс. По ее словам, на дорогах города пока большие потоки воды и глубокие лужи, поэтому она не рискует выезжать на машине и сидит дома. "Консьержка нашего дома сказала, что за последний год такой ливень впервые", – поделилась она в беседе с Москвой 24.


Екатерина под своим роликом посоветовала сочинцам и гостям города держаться подальше от водоемов и гор. "Сама погода просит: люди, сидите дома", – подчеркнула она.


Местная жительница Ольга Старкова в разговоре с Москвой 24 пояснила, что, несмотря на разгул стихии, сильной паники в городе нет. "Съемка производилась в районе парка "Ривьера". Это река Сочи. Просто полноводье из-за дождей, а так, в принципе, все в норме", – подчеркнула женщина.


Еще один сочинец Николай рассказал Москве 24, что это не самые сильные дожди и не самый большой подъем реки Сочи. "Отдыхающие не привыкли к такому и ведут себя не слишком осторожно. Экстренные службы работают в штатном режиме, все, что за ночь повалило, в том числе деревья, убрали, утром при мне подметали улицы, убирая ветки и листья", – пояснил мужчина.

Видео: предоставлено очевидцем событий

В свою очередь, житель Адлерского района Сочи Станислав рассказал Москве 24, что сильный дождь начался в городе 4 июля около шести часов утра. Из-за ветра на берегу моря были мощные волны, улицу Ленина частично затопило, добавил мужчина.

Весь город стоит. Планы людей накрылись медным тазом. Транспорт во многих районах не ходит. Наш друг Никита не смог ночью приземлиться в аэропорту, и их отправили в Краснодар. Во время одной из попыток посадки самолет чуть не ударился о воду, все испугались очень сильно.
Станислав
житель Адлерского района Сочи

"На набережной в Адлере посрывало все шатры, народ убегал. Конкретный дождь начался утром, около 06:30, он не останавливается и сейчас. В некоторых местах уровень воды больше метра", – отметил сочинец.

По данным синоптиков, ливни в Сочи продолжатся 5 июля ориентировочно до 15:00 по московскому времени. Затем их интенсивность пойдет на убыль, рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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