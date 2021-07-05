Очевидцы поделились пугающими кадрами потопа в Сочи

В Сочи за сутки выпало около месячной нормы осадков, из-за чего некоторые улицы города оказались затоплены. К местных жителям обратились с просьбой быть готовыми к возможной эвакуации: критический подъем уровня воды наблюдается в реках Хороте и Мацесте. На берегу моря закрыли все пляжи. Очевидцы рассказали о последствиях непогоды и показали шокирующие кадры с улиц города.



4 июля на Сочи обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, дождь продолжается уже более суток. На отдельных участках города затруднено движение транспорта. В соцсетях жители и гости Сочи делятся фото и видео с последствиями непогоды.





Мощные осадки привели к подъему уровня воды в реках Мацесте, Хосте, Кудепсте, Хороте, Псоу и Мзымте до критических отметок. В городе наблюдались падения деревьев, была повреждена кровля некоторых домов, подтопило также одну из больниц и несколько отелей.

В некоторых районах Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях. В микрорайоне Кудепста, по словам жителей, из-за обилия воды на улицах люди перебираются исключительно вплавь, а некоторые машины смыло потоком.





На фоне буйства стихии в Сочи в МЧС выпустили экстренное предупреждение: отдыхающим не рекомендуют выходить на набережные, в море, а также горы и лес.

Фотограф Анастасия поделилась видео из микрорайона Кудепста, на котором видно, что автомобили рядом с домом находится практически по крышу в воде. Местные стараются не выходить на улицу, дожидаясь окончания буйства стихии.





Туристка из Санкт-Петербурга Ольга отдыхает сейчас в поселке Дагомыс. По ее словам, на дорогах города пока большие потоки воды и глубокие лужи, поэтому она не рискует выезжать на машине и сидит дома. "Консьержка нашего дома сказала, что за последний год такой ливень впервые", – поделилась она в беседе с Москвой 24.





Екатерина под своим роликом посоветовала сочинцам и гостям города держаться подальше от водоемов и гор. "Сама погода просит: люди, сидите дома", – подчеркнула она.





Местная жительница Ольга Старкова в разговоре с Москвой 24 пояснила, что, несмотря на разгул стихии, сильной паники в городе нет. "Съемка производилась в районе парка "Ривьера". Это река Сочи. Просто полноводье из-за дождей, а так, в принципе, все в норме", – подчеркнула женщина.





Еще один сочинец Николай рассказал Москве 24, что это не самые сильные дожди и не самый большой подъем реки Сочи. "Отдыхающие не привыкли к такому и ведут себя не слишком осторожно. Экстренные службы работают в штатном режиме, все, что за ночь повалило, в том числе деревья, убрали, утром при мне подметали улицы, убирая ветки и листья", – пояснил мужчина.



Видео: предоставлено очевидцем событий



Станислав житель Адлерского района Сочи Весь город стоит. Планы людей накрылись медным тазом. Транспорт во многих районах не ходит. Наш друг Никита не смог ночью приземлиться в аэропорту, и их отправили в Краснодар. Во время одной из попыток посадки самолет чуть не ударился о воду, все испугались очень сильно.

В свою очередь, житель Адлерского района Сочи Станислав рассказал Москве 24, что сильный дождь начался в городе 4 июля около шести часов утра. Из-за ветра на берегу моря были мощные волны, улицу Ленина частично затопило, добавил мужчина.

"На набережной в Адлере посрывало все шатры, народ убегал. Конкретный дождь начался утром, около 06:30, он не останавливается и сейчас. В некоторых местах уровень воды больше метра", – отметил сочинец.

По данным синоптиков, ливни в Сочи продолжатся 5 июля ориентировочно до 15:00 по московскому времени. Затем их интенсивность пойдет на убыль, рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.