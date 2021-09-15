ФСБ задержала в Красноярске двух вербовщиков в ряды террористов

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Красноярске двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом в среду, 15 сентября, со ссылкой на пресс-службу регионального главка УФСБ сообщает РИА Новости.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Их заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела.
"Установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", – говорится в сообщении.
В начале сентября в Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике. Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов.
По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.
"Московский патруль": ФСБ задержала участников террористической группировки
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