ФСБ задержала в Красноярске двух вербовщиков в ряды террористов

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Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Красноярске двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом в среду, 15 сентября, со ссылкой на пресс-службу регионального главка УФСБ сообщает РИА Новости.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Их заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела.

"Установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", – говорится в сообщении.

В начале сентября в Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике. Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов.

По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.