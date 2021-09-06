В Ингушетии задержали четырех сторонников ИГ, готовивших теракты

Фото: ФСБ РФ/ТАСС

В Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике, сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов. По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Также в их средствах связи обнаружили переписку с членами ИГ, подтверждающую преступные намерения.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации", "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Несообщение о преступлении".

Ранее сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержанный гражданин одной из республик ближнего зарубежья в общей сложности перечислил террористам свыше 2,4 миллиона рублей.