Ученые предупредили о частых наводнениях в Европе из-за изменений климата

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS
Ученые предупреждают Европу о возможном повторении экстремальных ливней и наводнений, которые произошли этим летом. Это связано с глобальными изменениями климата, сообщает News.ru.
По словам специалистов, вероятность таких сильных дождей в Западной Европе увеличилась в 1,2–9 раз из-за глобального потепления. Из-за вызванных деятельностью человека климатических изменений ливни уже стали на 3–19% сильнее.
Эксперты также предупреждают, что из-за продолжающегося роста объемов выбросов парниковых газов и повышения температуры такие природные явления будут происходить чаще.
Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предположила, что уже в 2030 году Земля преодолеет критический температурный порог, так как глобальное потепление стремительно усиливается.
Температура Земли стала рекордно высокой за миллионы лет
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