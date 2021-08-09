В ООН сообщили о необратимой катастрофе на Земле

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Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН полагает, что уже в 2030 году Земля преодолеет критический температурный порог, так как глобальное потепление стремительно усиливается. Об этом говорится в соответствующем отчете.
Согласно данным ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году достигла максимальных значений за последние два миллиона лет. Из-за выброса парниковых газов последние 50 лет температура на планете интенсивно растет.
"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", – пояснил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Специалисты считают, что глобальное потепление затронет весь мир и сделает его нестабильным. Из-за климатических изменений на планете станет больше ливней и связанных с ними наводнений. Из-за сильной засухи пострадают многие регионы, а в прибрежных районах повысится уровень моря.
Эксперты призывают сократить выбросы парниковых газов в срочном порядке, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20–30 лет. Если этого не сделать, то людям не удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5–2 градуса по Цельсию в следующие два десятилетия.
По словам руководителя лаборатории Института океанологии РАН Сергея Гулева, для России потепление климата грозит и учащением лесных пожаров, сообщает "Газета.ру".
"Естественно, когда повышается температура и растет число засух, предрасположенность ландшафта к пожарам, будь он культурный или нет, увеличивается. И если наступает засушливое тяжелое лето, то малейшая искра приводит к пожарам", – отметил он.
Ранее сообщалось, что в России за первую половину 2021 года было зафиксировано 574 опасных гидрометеорологических явления, что превышает прошлогодний показатель на 18%.
Температура Земли стала рекордно высокой за миллионы лет
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