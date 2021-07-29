WWF России рассказал, какие товары оставляют самый большой экослед

День экологического долга наступает, когда ресурсы, которые планета способна восстановить за год, заканчиваются и мы начинаем жить в долг, используя природные блага "в кредит". В 2021 году этот день пришелся на 29 июля. WWF России рассказывает, как ваш смартфон влияет на реки, стул – на лес, а чай – на климат и что покупать, чтобы сократить свой экослед.



Время действовать

Экологи уверены, что единственный способ сократить долг человечества перед планетой – пересмотреть свое отношение к природе с потребления ресурсов на "партнерство" с окружающей средой, а снизить нагрузку на природу может только ответственное потребление. WWF России в рамках кампании ко Дню экологического долга – 2021 "Следи за знаками: выбирай правильный путь!" рассказывает, как ответственное отношение производителей и потребителей к охране окружающей среды влияет на наш экологический след.

"Ежедневно мы теряем 27 000 гектаров первозданных лесов, выбрасываем в атмосферу 90,4 мегатонны CO₂ , а на свалки – 5,5 миллиона тонн мусора. Мы вылавливаем 264 тысячи тонн рыбы и морепродуктов и потребляем 14,5 миллиона тонн еды. Все это составляет наш экологический долг перед планетой – она не успевает восстанавливать ресурсы, которые мы потребляем, – говорит директор программы WWF России "Зеленая экономика" Михаил Бабенко.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы стать ответственным потребителем, важно приобретать только необходимое, с минимальным количеством упаковки, пользоваться товарами в меру необходимости, а также правильно их утилизировать. По мнению специалистов WWF России, каждый из нас может повлиять на добычу сырья, а также на производство и распространение. Для этого нужно научиться разбираться в экологических маркировках и стараться покупать только сертифицированные товары.



Михаил Бабенко директор программы WWF России "Зеленая экономика" Чтобы не оставаться в долгу перед планетой и будущими поколениями, важно действовать уже сейчас. Один из самых перспективных способов, который может применить каждый из нас, – это ответственно относиться к любым покупкам, будь то продукты, электроника, мебель или любой другой товар.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реки смартфонов

По данным экологов, смартфоны оказывают наибольший вред природе на этапе добычи сырья, а именно алюминия. Часто при производстве этого металла используется гидроэнергетика. Специалисты уточняют, что огромное негативное воздействие на природу оказывают плотины гидроэлектростанций: нарушаются пути миграций рыб и снижается их количество, сокращается биоразнообразие водных экосистем, поймы теряют свое плодородие.

Если пользователь на этапе утилизации отправил смартфон на свалку, в природную среду могут попасть тяжелые металлы и другие опасные вещества. За год каждый из нас производит в среднем 7,3 килограмма электронного мусора, это количество постоянно растет, уточняют представители WWF.

Эксперты Фонда советуют приобретать электронику с корпусом из переработанных материалов, реже менять технику, а также сдавать старые гаджеты в переработку, чтобы сократить свой экослед.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

След от чайных пакетиков

Другим не менее крупным загрязнителем планеты, по мнению экологов, является производство чая. Часто сырье выращивают неэффективно и без учета климатических изменений: плантации занимают большие территории и страдают от засухи или избыточных дождей. На этапе упаковки и утилизации наибольшую проблему составляют чайные пакетики: для их производства используется несколько слоев упаковки, в том числе и пластик. Также большой экологический след чая обусловлен тем, что самый популярный продукт выращивается только в определенных регионах планеты – в Индии и Африке. А это значит, что на этапе транспортировки на далекие расстояния в атмосферу выбрасывается много CO₂. По данным WWF России, в среднем 5% экоследа продуктов питания приходится на их транспортировку.

Представители WWF России рекомендуют покупателям отдавать предпочтение листовому чаю из близких регионов, например краснодарскому, а также на этапе использования греть ровно столько воды, сколько нужно, чтобы не тратить энергию впустую. В некоторых случаях можно обращать внимание на состав чайных пакетиков – некоторые из них полностью разлагаются. Также экологи призывают обратить внимание на экомаркировку RFA (Rainforest Alliance) – она означает, что производитель сырья (кофе, какао, чая) сохраняет тропические леса и их биоразнообразие.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая жизнь мебели

Основные тревоги экологов в области добычи сырья при производстве мебели связаны с вырубкой первозданных лесов. Эксперты Фонда советуют задуматься о ремонте старой мебели или о возможности ее утилизации и повторного использования. Также в WWF России советуют обращать внимание на экомаркировку FSC (Forest Stewardship counsil) – знак Лесного попечительского совета. Он означает, что древесина заготовлена в лесах, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.

Чтобы помочь всем, кто решил встать на путь осознанного потребления, разобраться в теме ответственных цепочек поставок, WWF России разработал тест, цель которого построить верный маршрут осознанного потребления. По результатам пользователь сможет увидеть, как его покупки влияют на экологию и что можно сделать, чтобы помочь планете.

