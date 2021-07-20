Российский экологический оператор начнет контролировать движение мусоровозов в 2022 году

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Движение мусоровозов в России начнет полностью контролироваться с 2022 года, заявил замгендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. Об этом сообщает РИА Новости.
"В этом же году начнем подключать мусоровозы так, чтобы система (отслеживания мусоровозов. – Прим. ред.) полноценно заработала. Но обеспечить присутствие в системе всех 18 тысяч мусоровозов – это задача следующего года", – сказал он.
Макрушин уточнил, что система даст возможность следить за передвижением мусоровозов и контролировать все попытки вывоза мусора на незаконные свалки. По каждому выявленному нарушению будет организовываться разбирательство о причинах схода с маршрута, в результате которого машину смогут штрафовать или конфисковывать.
Ранее журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов поддержал разработанный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную пластиковую упаковку после утраты ее потребительских свойств. Согласно действующим законам, нормативы утилизации разных типов упаковки составляют от 10 до 45%.
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