Автомобиль загорелся на ТТК в Москве

На ТТК загорелся грузовик, перед Нижегородской улицей образовалась пробка. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Видео прислали очевидцы. По их словам, пострадал водитель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

