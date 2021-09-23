Следователи начали проверку после наезда курьера на коляску с ребенком в Москве

Ребенка, пострадавшего от столкновения с велокурьером в Москве, госпитализировали

Следователи организовали проверку по факту наезда курьера на велосипеде на коляску с ребенком в Москве.

Инцидент произошел утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой.

"В результате коляска перевернулась, а ребенок получил ссадины. Мальчика 2019 года рождения доставили в городскую больницу для диагностики", – сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы опрокинулся автомобиль скорой помощи. Это произошло после столкновения с легковой машиной.