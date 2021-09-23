Около 100 человек эвакуировали из ВШЭ из-за пожара в подвале

14:32 (обновлено 23.09.2021 14:49)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из здания Высшей школы экономики в центре Москвы эвакуировали людей из-за пожара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, в здании ВШЭ в Большом Трехсвятительском переулке, доме 3, произошло возгорание в подвале", – сказал источник.
В настоящее время точная площадь пожара устанавливается. Всего из здания вывели порядка 100 человек.
Позднее в МЧС подтвердили факт пожара. По данным спасателей, люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.
Позднее в четверг, как сообщает "Интерфакс", спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Отмечается, что произошло возгорание строительного мусора в подвале на площади 1 квадратный метр.
Ранее пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома в Ставрополе. На время тушения из здания эвакуировали 20 человек. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать двери. Внутри они обнаружили тела трех погибших.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: