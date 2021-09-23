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Происшествия

14:32 (обновлено 23.09.2021 14:49)

Около 100 человек эвакуировали из ВШЭ из-за пожара в подвале

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из здания Высшей школы экономики в центре Москвы эвакуировали людей из-за пожара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, в здании ВШЭ в Большом Трехсвятительском переулке, доме 3, произошло возгорание в подвале", – сказал источник.

В настоящее время точная площадь пожара устанавливается. Всего из здания вывели порядка 100 человек.

Позднее в МЧС подтвердили факт пожара. По данным спасателей, люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

Позднее в четверг, как сообщает "Интерфакс", спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Отмечается, что произошло возгорание строительного мусора в подвале на площади 1 квадратный метр.

Ранее пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома в Ставрополе. На время тушения из здания эвакуировали 20 человек. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать двери. Внутри они обнаружили тела трех погибших.

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