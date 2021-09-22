Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Ставрополе

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома в Ставрополе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Известно, что возгорание случилось на улице Тухачевского, в доме 15. Огонь охватил квартиру на последнем этаже в 01:35 по московскому времени.

Как уточнили в МЧС, спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры.

"Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", – заявили в пресс-службе.

На время тушения из здания эвакуировали 20 человек. Сейчас возгорание полностью потушено.

Ранее пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.