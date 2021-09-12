Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на Профсоюзной улице загорелось кафе. По Новоясеневскому проспекту перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Профсоюзной улице в районе дома 129А произошло возгорание в кафе", – рассказали в ведомстве. – "Перекрыто движение по одному ряду в оба направления по Новоясеневскому проспекту".

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее пожар случился на территории ВДНХ. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении трансформатора. В результате происшествия никто не пострадал.