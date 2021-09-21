Трех человек спасли из горевшей многоэтажки на юго-востоке Москвы

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Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из горящей квартиры спасены три человека, они переданы для осмотра медикам. Площадь пожара составила 25 квадратных метров", – говорится в сообщении.

При этом в МЧС уточнили, что один из спасенных жильцов находится в тяжелом состоянии.

На данный момент пожар потушен.

Ранее пожар произошел в жилом здании, расположенном в столичном районе Южнопортовом. Из помещения были эвакуированы 10 человек. О пострадавших не сообщалось.

