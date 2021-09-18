Пожар произошел в жилом здании в Южнопортовом районе

09:13
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Пожар произошел в жилом здании, расположенном в столичном районе Южнопортовый. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В 7:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. По прибытию подразделений было установлено, что происходит возгорание в жилом семиэтажном здании", – сообщили в пресс-службе У МЧС России по Москве.
Из здания эвакуированы 10 человек. О пострадавших не сообщается.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС, пожар произошел в 7-этажном жилом доме. Огонь ушел в перекрытия.
"Возгорание происходит в перекрытиях между вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Пожару присвоен второй номер сложности", - сказал источник в экстренных службах .
Сообщается, что из двух подъездов эвакуированы 25 человек. Обстоятельства возгорания выясняются, пожарные выявляют очаг распространения огня.
Позднее в субботу, в 09:52, стало известно, что пожар в 7-этажном жилом доме ликвидировали. Информация о пострадавших не поступила.
Накануне в поселке Верея в Орехово-Зуевском районе Московской области загорелись два цеха по производству автомобильных ковров. Площадь горения составила 1,9 тысячи квадратных метров.
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