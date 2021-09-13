Пожар на трансформаторной подстанции на Проспекте Вернадского потушили

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на трансформаторной подстанции на западе Москвы полностью потушили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Возгорание ликвидировано, электроснабжение восстановлено", – рассказал источник.

Пожар произошел на Проспекте Вернадского у дома 15, корпуса 5.

Возгорание случилось на втором этаже. Из-за инцидента электричество во всем районе было отключено.

Сообщалось также, что пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.