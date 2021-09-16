Неизвестный напал на отделение полиции в Воронежской области

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Неизвестный напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и ранил одного из сотрудников, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД.

Как уточняется, инцидент произошел в 05:30.

"Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию", – говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на полицейских. В соответствии с законом "О полиции" силовикам пришлось применить табельное оружие.