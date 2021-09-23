"Московский патруль": мужчина решил разогнать шумную компанию во вдоре кухонным ножом

Мужчина решил разогнать шумную компанию во дворе дома кухонным ножом. Однако потом ему пришлось бежать от полицейских.

Страж покоя одного из дворов в подмосковных Люберцах стал фигурантом уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

