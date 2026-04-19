Тигр выпрыгнул в зрительский зал в цирке Ростова-на-Дону

Полиция проводит проверку после сообщений о том, что тигр выпрыгнул в зрительный зал во время представления в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, во время выступления хищник преодолел ограждение манежа и оказался среди зрителей. Однако животное быстро вернули обратно, никто не пострадал.

Инцидент произошел во время гастролей цирка династии Довгалюк на проспекте Нагибина. После случившегося зрителей временно эвакуировали, а самого тигра оперативно поймали.

В полиции уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Москве гимнаст сорвался во время выполнения трюка и упал с высоты шести метров на мат. Как уточнил гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный, инцидент произошел из-за ошибки пассировщика.

Он обратил внимание, что во время выполнения сложного трюка гимнаст по инерции продолжает крутиться дальше, а пассировщик должен остановить это вращение, подставив собственный корпус. Однако специалист не успел подстраховать акробата.