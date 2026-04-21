21 апреля, 11:58

Наука

Один из крупнейших в мире айсбергов раскололся на мелкие части

Фото: телеграм-канал "ЛЁД"

Айсберг А23а, являющийся одним из крупнейших в мире, раскололся на мелкие части. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Глыба, за которой ученые наблюдали на протяжении 40 лет, потеряла свой статус самой большой в мире в сентябре прошлого года, напомнила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

В частности, в январе 2026-го площадь айсберга достигала 1,3 тысячи квадратных километров, однако на сегодняшний день она сократилась до менее чем 50 "квадратов". Объект разделился на множество мелких частей, потеряв, таким образом, за все время своего существования порядка 99% своей первоначальной площади.

В настоящее время плавучая ледяная гора продолжает дрейфовать в открытом море и "раскалывается буквально на глазах", уточнила Солощук. За 3 последних месяца она преодолела около тысячи километров, пересекла границу между Южным и Атлантическим океанами и теперь остановилась на 49 градусах южной широты.

Айсберг А23а возник в 1986 году, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Его изначальная площадь составляла 4 170 квадратных километров, что почти вдвое превышало территорию Санкт-Петербурга. Более 30 лет массив оставался неподвижным в центральной части моря Уэдделла.

Движение глыбы вдоль береговой линии Антарктиды началось позже. К середине ноября 2023 года она вышла на чистую воду и начала дрейфовать в северном направлении. Этот путь продолжался до начала 2025-го, пока не оказался вблизи острова Южная Георгия.

Ранее замглавы комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко опроверг возникновение угрозы для России при таянии ледника Туэтса, также известного как "ледник Судного дня". СМИ писали, что из-за потепления глыба ускоряет движение, что может изменить береговые линии и повлиять на прибрежные города, включая Санкт-Петербург.

Как подчеркивал сенатор, таяние ледников – естественный процесс, при котором айсберги дрейфуют и тают в теплых водах, не влияя существенно на общий уровень воды. Более того, он отмечал, что в Петербурге уже разработан план адаптации к климатическим изменениям.

