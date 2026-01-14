В СФ не увидели угрозы для России в таянии "ледника Судного дня"

Фото: 123RF.com/mathiasberlin

Таяние ледника Туэтса, также известного как "ледник Судного дня", не представляет опасности для России, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Данный ледник является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 километров. Главная опасность обрушения связана с повышением уровня Мирового океана, что представляет угрозу для жителей прибрежных регионов.

Например, повышение уровня моря провоцирует расходы на техническое обслуживание и ремонт городов. При этом увеличения числа и частоты наводнений усугубляют эрозию почвы, а приток океана приводит к загрязнению источников пресной воды.

"Ледник Судного дня" также выступает "пробкой", которая не позволяет разрушиться Западно-Антарктическому ледяному щиту. Его обрушение спровоцирует повышение уровня Мирового океана на 3,3 метра.

Сейчас данный ледник продолжает таять – по подсчетам экспертов, в Мировой океан ежегодно поступает около 50 миллиардов тонн льда. На этот процесс приходится примерно 4% текущего ежегодного глобального повышения уровня моря. Однако из-за повышения среднегодовой температуры процесс ускоряется.

В СМИ также писали, что ледник ускорил движение, отреагировав на потепление океанских волн. По данным ученых, если он растает целиком, могут измениться береговые линии по всей планете, а также может пострадать Санкт-Петербург.

Аноприенко указал на то, что, несмотря на эффектное название, речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников.

"Ледники "живут" в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям", – объяснил сенатор.

При этом если айсберги уходят в более теплые широты, то они постепенно тают и почти не добавляют воды "сверх нормы". Эксперт сравнил это со льдом в стакане и подчеркнул, что на уровень воды влияет общий баланс, то есть сколько на суше накапливается в виде снега и льда, а сколько теряется из-за таяния и схода ледников в океан.

В природе, помимо этого, существует "сезонный круговорот", когда вода испаряется и переносится воздушными массами, после чего возвращается на полюса в виде осадков, формируя снег и пополняя ледники. В данном случае важна скорость и соотношение процессов.

"Если резко снизить антропогенную нагрузку по всему миру, из-за инерции климатической системы потепление и связанные эффекты будут ощущаться еще десятилетиями. Поэтому практический выход один – прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации", – отметил Аноприенко.

По его словам, в Санкт-Петербурге план адаптации разработан в ГГО имени А. И. Воейкова. Сенатор назвал это примером того, как нужно отвечать на климатические вызовы – расчетами, мониторингом и готовностью инфраструктуры, а не паникой.

Ранее айсберг А23а, который долгое время считался крупнейшим в мире, утратил лидерство и сейчас имеет площадь 1 370 квадратных километров, что на 67% меньше изначального размера. Он уступил первенство айсбергу D15A, его площадь составляет 3 071 квадратный километр, почти вдвое больше текущих размеров А23а.

