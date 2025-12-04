Айсберг А23а потерял статус крупнейшего в мире

Фото: телеграм-канал "ЛЕД"

Айсберг А23а, который долгое время считался крупнейшим в мире, утратил лидерство и сейчас имеет площадь 1 370 квадратных километров, что на 67% меньше изначального размера, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

По словам специалистов, за последние 3 месяца А23а уменьшился на 22% и уступил первенство айсбергу D15A. Новый лидер по площади составляет 3 071 квадратный километр, почти вдвое больше текущих размеров А23а.

Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года. В настоящее время находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде.

Объект А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году с размером 4 170 квадратных километров, почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг оставался на мели в море Уэделла, затем начал дрейф вдоль берегов Антарктиды.

К середине ноября 2023 года ледяной гигант вышел на открытые воды и продолжил движение на север. К началу 2025 года айсберг достиг Южной Георгии, где снова сел на мель с января по май, после чего продолжил дрейф вблизи острова. В августе 2025 года от А23а откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 квадратных километров, что также способствовало его значительному уменьшению.