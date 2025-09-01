Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на 36% и раскололся на части

Фото: ТАСС/Zuma

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето уменьшился на 36% и раскололся на части. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 000 квадратных километров и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу 3 огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров", – говорится в сообщении.

По словам ученых, в начале июня площадь льдины достигала 2 730 квадратных километров, это можно сравнить с площадью Москвы. Но за 3 месяца айсберг уменьшился до 1 750 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году. Более 30 лет он стоял на месте, но в 2023 году льдина начала двигаться со скоростью 150 километров в месяц. В 2024 году айсберг начал дрейф около берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

В начале этого года ученые считали, что айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия, но в марте льдина села на мель. Ученые считают, что в настоящий момент ледяная гора находится в 70 километрах к северу от британского острова.