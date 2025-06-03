Крупнейший в мире айсберг сократился до размеров Москвы и продолжил дрейф

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Крупнейший в мире айсберг А23а сократился до размеров Москвы и продолжает дрейф в водах Южного океана, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

За те 3 месяца, пока айсберг был на мели, он сократился на 7%. Теперь его площадь составляет 2 730 квадратных километров. Всего от первоначального размера он потерял уже 35%.

"За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 километров в восточном направлении и сейчас находится в 74 километрах от необитаемого острова Анненкова", – рассказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Она рассказала, что дальнейшая жизнь айсберга будет зависеть от ветра и течений. Заметного воздействия на уровень океана айсберг не окажет, так как его таяние происходит не одномоментно, а в течение длительного времени.

А23а откололся от основного ледника в 1986 году, но затем сел на мель в южной части моря Уэдделла. В 2023 году он пришел в движение и начал дрейфовать со скоростью более 150 километров в месяц. Специалисты в начале года предполагали, что он может столкнуться с британским островом Южная Георгия из-за воздействия течений. В марте айсберг перестал дрейфовать и вновь сел на мель.

