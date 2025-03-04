Крупнейший айсберг мира А23а сел на мель около острова Южная Георгия

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Крупнейший и старейший айсберг мира А23а, вес которого составляет почти триллион тонн, перестал дрейфовать и, вероятно, сел на мель недалеко от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Об этом на сайте сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году и более 30 лет оставался на мели в море Уэдделла. В 2020-м он стал дрейфовать к северу от континента.

Работающий в BAS доктор Эндрю Мейер рассказал, что вскоре А23а распадется на более мелкие части под действием океанических течений. Это может отразиться на маршрутах рыболовецких судов в том районе, поскольку цельный айсберг не так опасен, как его более мелкие части.

Кроме того, отметил Мейер, "мега-айсберг" может повлиять на окружающую среду, так как "питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут повысить доступность пищи для все региональной экосистемы", в том числе для пингвинов и тюленей.

По мнению ученого, эта ситуация не связана с глобальным потеплением, потому что айсберги "являются совершенно нормальной частью жизненного цикла антарктических ледяных щитов" и могут откалываться время от времени от шельфовых ледников. При этом он уточнил, что с 2000 года прямое таяние ледяных шельфов усилилось, что можно объяснить изменением климата.

Ранее ученые британского Даремского университета заметили резкое ускорение в формировании трещин в ледовом щите Гренландии. Там, где лед движется быстрее из-за теплого воздуха, трещины становятся глубже. В некоторых районах их увеличение составило 25%.