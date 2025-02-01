ААНИИ: от крупнейшего на планете айсберга А23а откололся огромный кусок

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От крупнейшего в мире айсберга А23а откололся кусок площадью около 80 квадратных километров, рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Отмечается, что сейчас айсберг дрейфует в южной Атлантике, в 340 километрах от британского острова Южная Георгия.

"Вчера от ледяного гиганта откололся кусок площадью около 80 квадратных километров. Несмотря на внушительную цифру, это немного: отколовшаяся часть составляет около двух процентов площади айсберга-гиганта", – поделилась главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Долгое время осколок ледника представлял собой замороженный остров, но в 2023 году он начал двигаться со скоростью более 150 километров в месяц.

В январе океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс предупреждал, что айсберг A23a может столкнуться с островом Южная Георгия. Тогда отмечалось, что айсберг еще не движется прямо к острову, но такая вероятность сохраняется, учитывая течения.

Приближение плавающей ледяной глыбы площадью 3 672 квадратных километра может повлиять на местную фауну и маршруты торговых и рыболовных судов.