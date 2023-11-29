"Роскосмос" показал спутниковый снимок крупнейшего в мире айсберга

Фото: roscosmos.ru

"Роскосмос" показал фотографию крупнейшего в мире айсберга A23a, который дрейфует в Южном океане. Снимок, сделанный гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", опубликовали на сайте госкорпорации.

"Самый крупный в мире айсберг А23а пришел в движение впервые за десятки лет – его вынесло на чистую воду в Южном океане. Активный дрейф А23а возобновился в середине лета. Скорость его движения составляла 150 километров в месяц", – говорится в сообщении.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года объект начал дрейфовать в сторону кромки льда, уточнили эксперты.

Специалисты отметили, что этот айсберг может прекратить свое существование в ближайшем будущем или остаться в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

Ранее гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева заявила, что айсберг представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря.

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