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14:41

Наука

Гляциолог назвала главную опасность айсберга размером с два Петербурга в Антарктиде

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Движущийся вдоль берегов Антарктиды айсберг А23а представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря. Об этом Москве 24 рассказала гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

Ранее сообщалось, что айсберг А23а, который считается крупнейшим на планете, снялся с мели спустя 30 лет и начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды. По площади он превышает Санкт-Петербург более чем в два раза. Скорость передвижения айсберга составляет свыше 150 километров в месяц.

"Точный маршрут айсберга предсказать сложно, но, конечно, он будет двигаться от Антарктиды. Вокруг последней довольно сильное круговое движение. Поэтому айсберг может быть еще какое-то время рядом с ней. Многое зависит от того, насколько ему хватит сил вырваться и пойти в более северные широты", – отметила Ананичева.

Как только айсберг выйдет за пределы Антарктиды, он будет довольно быстро дрейфовать и таять, потому что там теплые воды.
Мария Ананичева
гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН

По словам эксперта, когда А23а растает, произойдет достаточно значительное увеличение глобального уровня моря.

"Это, конечно, произойдет не скоро, но в обозримом будущем. Все города, которые находятся в зоне затопления, то есть на низком берегу континентов, они все почувствуют. Но я не говорю, что это будет какая-то катастрофа. Такие страны, как Нидерланды, города, как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, защищены. В Санкт-Петербурге у нас стоит дамба", – напомнила гляциолог.

Пока же айсберг не растаял, он представляет серьезную опасность для судоходства.

Величина его огромная. В южных широтах идет судоходство. 40-е широты очень подвержены сильным ветрам. Попадая туда, куски льда станут быстро передвигаться, раскалываться. И уже в этих широтах южного полушария будет, на мой взгляд, серьезная опасность для судоходства.
Мария Ананичева
гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН

"Все помнят "Титаник". Если айсберги находятся на участках, где плавают суда, и если их вовремя не заметить, то это опасно. Они могут быть сверху не очень большие, а внизу, естественно, большие", – заключила специалист.

Ранее ученые сообщили о риске коллапса экосистемы Земли к 2030 году. Это может случиться, если человечество продолжит бездействовать на фоне таяния вечной мерзлоты, горных ледников и полярных ледяных щитов. Отмечается, что такие процессы происходят по большей части под влиянием глобального потепления.

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