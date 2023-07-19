Гляциолог назвала главную опасность айсберга размером с два Петербурга в Антарктиде

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Движущийся вдоль берегов Антарктиды айсберг А23а представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря. Об этом Москве 24 рассказала гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

Ранее сообщалось, что айсберг А23а, который считается крупнейшим на планете, снялся с мели спустя 30 лет и начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды. По площади он превышает Санкт-Петербург более чем в два раза. Скорость передвижения айсберга составляет свыше 150 километров в месяц.

"Точный маршрут айсберга предсказать сложно, но, конечно, он будет двигаться от Антарктиды. Вокруг последней довольно сильное круговое движение. Поэтому айсберг может быть еще какое-то время рядом с ней. Многое зависит от того, насколько ему хватит сил вырваться и пойти в более северные широты", – отметила Ананичева.





Мария Ананичева гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Как только айсберг выйдет за пределы Антарктиды, он будет довольно быстро дрейфовать и таять, потому что там теплые воды.

По словам эксперта, когда А23а растает, произойдет достаточно значительное увеличение глобального уровня моря.

"Это, конечно, произойдет не скоро, но в обозримом будущем. Все города, которые находятся в зоне затопления, то есть на низком берегу континентов, они все почувствуют. Но я не говорю, что это будет какая-то катастрофа. Такие страны, как Нидерланды, города, как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, защищены. В Санкт-Петербурге у нас стоит дамба", – напомнила гляциолог.

Пока же айсберг не растаял, он представляет серьезную опасность для судоходства.





Мария Ананичева гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Величина его огромная. В южных широтах идет судоходство. 40-е широты очень подвержены сильным ветрам. Попадая туда, куски льда станут быстро передвигаться, раскалываться. И уже в этих широтах южного полушария будет, на мой взгляд, серьезная опасность для судоходства.

"Все помнят "Титаник". Если айсберги находятся на участках, где плавают суда, и если их вовремя не заметить, то это опасно. Они могут быть сверху не очень большие, а внизу, естественно, большие", – заключила специалист.

Ранее ученые сообщили о риске коллапса экосистемы Земли к 2030 году. Это может случиться, если человечество продолжит бездействовать на фоне таяния вечной мерзлоты, горных ледников и полярных ледяных щитов. Отмечается, что такие процессы происходят по большей части под влиянием глобального потепления.

