Ученые предупредили о возможном коллапсе экосистемы к 2030 году

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Группа ученых в сфере мерзлотоведения и гляциологии считает, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы. Об этом они заявили в отчете о криосфере Земли, который подготовлен к международному климатическому саммиту СОР27 в Шарм-эш-Шейхе.

Совокупность ледников Земли, или криосфера, обладает стабилизирующим влиянием на климатическую систему Земли. Наблюдения показали, что объемы льда в мире уменьшаются с нарастающей скоростью, в основном из-за глобального потепления.

Арктический морской лед в последние 125 тысяч лет выполняет функцию "глобального холодильника". Ледовый покров Северного Ледовитого океана каждый год достигает минимума в сентябре и максимума в марте. За десятилетие льды сократились примерно на 13%.

Всего в докладе рассматриваются четыре сценария развития: что будет при повышении глобальной температуры к 2100 году на 1,6–1,8; 1,9; 2,7–3,1 и 4–5 градусов соответственно. Коллапс экосистемы может наступить при повышении температуры на 4–5 градусов, это возможно, если оставить все как есть.

При первом сценарии исчезновение многолетних льдов в Арктике произойдет до 2050 года, при этом количество зимнего льда удастся стабилизировать. Продолжится таяние ледяного щита Гренландии. Второй сценарий предполагает, что океан будет открыт с июня до ноября. Это приведет к нарушениям в экосистемах. Для осуществления этих сценариев требуется большой комплекс мер на глобальном уровне.

В соответствии с третьим сценарием, исчезновение многолетних льдов произойдет к 2040 году. Льды сохранятся только в зимний сезон. Масштабы нарушения экосистем будут более значительными. Для реализации этого сценария большинство стран мира должны многое сделать хотя бы на национальном уровне.

Климатический саммит ООН стартовал в Египте 6 ноября. Одна из главных тем этой встречи – экологические репарации. По данным экспертов, развивающиеся государства, которые страдают от изменения климата, испытывают нехватку денег на восстановление. В 2020 и 2022 годах западные страны выделили на поддержку в семь раз меньше, чем должны были по международным соглашениям.

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