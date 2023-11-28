Ученые заявили о скором исчезновении крупнейшего айсберга Земли

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Самый крупный айсберг Земли может вскоре исчезнуть, сообщили в пресс-службе российского арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В середине ноября 2023 года айсберг А23а из-за дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. Ученые считают, что затем он может либо остаться в системе круговорота Уэдделла и дрейфовать еще несколько лет, либо вскоре прекратить свое существование.

На текущий момент площадь объекта составляет около 4 170 квадратных километров, что в 2,9 раза больше площади Санкт-Петербурга, подчеркнули в институте.

В пресс-службе напомнили, что история айсберга началась в 1986 году, когда в сентябре он откололся от шельфового ледника Фильхнера. На нем тогда находилась советская сезонная база "Дружная-1", оборудование которой затем перенесли в другое место.

37 лет он находился на мели, однако весной 2023 года начал дрейф вдоль берега Антарктиды.

В ходе антарктической зимы айсберг проделал путь в 2 070 километров. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел, рассказали в институте.

"В дальнейшем он довольно быстро прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод антарктического циркумполярного течения", – заключили в пресс-службе.

Ранее гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева заявила, что айсберг представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря.

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