Ледники Горного Алтая окрасились в кроваво-красный цвет и стали активнее таять

Фото: скриншот видео youtube.com/TomskUniversity

Ледники в Горном Алтае окрасились в кроваво-красный цвет. Бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis, дающих такой эффект, зафиксировали ученые и студенты Томского государственного и Московского государственного университетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

В ходе экспедиции ученые замерили показатель отражающей способности ледника и выяснили, что цветение водорослей его снижает. Это приводит к более активному таянию ледников.

Как рассказал руководитель экспедиции, завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев, целью экспедиции являлся мониторинг баланса массы ледников в рамках изучения их реакции на изменение климата. Для этого ученые использовали прибор МГУ – походный альбедометр Kipp&Zonen.

Исследования проводились на ледниках Левый Актру и Водопадный, которые расположены на высотах от 2 600 до 3 556 метров над уровнем моря. По словам ученых, в этом году водоросли цветут более активно, чем в прошлом.

"При отсутствии облачности алые поля на Водопадном были видны еще с ледника Большой Левый Актру, расположенном в 5 километрах от него. При измерении оказалось, что значение отражательной способности на участках, покрытых водорослями, заметно ниже, чем на участках без них", – пояснила магистрант кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгения Шкуринова.

Она отметила, что увеличение активности водорослей на леднике может свидетельствовать об изменении условий существования не только живых организмов на леднике, но и их влиянии на существование самих ледников.

В ноябре 2023 года айсберг А23а из-за дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. Ученые считают, что он может либо остаться в системе круговорота Уэдделла и дрейфовать еще несколько лет, либо вскоре прекратить свое существование.

В пресс-службе российского арктического и антарктического научно-исследовательского института напомнили, что история айсберга началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. На нем тогда находилась советская сезонная база "Дружная-1", оборудование которой перенесли в другое место.