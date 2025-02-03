Британские ученые указали на ускорение формирования трещин льдов в Гренландии

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Ученые британского Даремского университета обнаружили резкое ускорение в формировании трещин в ледовом щите Гренландии, сообщается на сайте учебного заведения.

Исследователи изучили свыше 8 тысяч трехмерных карт поверхности Гренландии, созданных при помощи спутниковых снимков. Выяснилось, что с 2016 по 2021 год размеры и глубина трещин на краях ледяного щита крупнейшего на Земле острова значительно увеличились.

"Рост количества трещин происходит быстрее, чем было зафиксировано ранее", – указали в пресс-службе учреждения.

Там, где лед движется быстрее из-за теплого воздуха, трещины становятся глубже. В некоторых районах увеличение трещин составило 25%.

Ранее американские ученые выяснили, что из-за таяния антарктических ледников может вырасти частота и мощность извержений вулканов. Чем быстрее тает лед, тем сильнее его воздействие на поверхность. Пласты льда снимают давление с суши, что провоцирует извержения, считают исследователи.

