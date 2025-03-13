"Роскосмос" показал новые спутниковые снимки крупнейшего айсберга А23а

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал новые спутниковые снимки крупнейшего в мире айсберга А23а, севшего на мель в 80 километрах от британского острова Южная Георгия. Фотография опубликована в телеграм-канале государственной корпорации.

"Продолжаем следить за дрейфом айсберга", – добавили в пресс-службе.

Айсберг откололся от основного ледника в 1986 году, но затем сел на мель в южной части моря Уэдделла. В 2023 году он пришел в движение и начал дрейфовать со скоростью более 150 километров в месяц.

Специалисты уточняли, что A23a может столкнуться с британским островом из-за воздействия течений. В марте айсберг перестал дрейфовать.

