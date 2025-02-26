Крупнейший в мире айсберг вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия

Фото: телеграм-канал "ЛЁД"

Крупнейший в мире айсберг А23а вновь приблизился к британскому острову Южная Георгия. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

За последние 10 дней айсберг продвинулся на 200 километров, поэтому он находится уже в 90 километрах от острова.

"Он дрейфует в море Скоша в северном направлении со средней скоростью около 0,8 километра", – уточнила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Ученые считают, что местные течения помогают ледяной глыбе обогнуть остров с западной части, но в районе айсберга фиксируется сильный циклон с западными ветрами, из-за чего A23a приближается к берегам Южной Георгии.

Айсберг, на котором когда-то находилась советская база "Дружная-1", откололся от ледника в 1986 году, но затем сел на мель в южной части моря Уэдделла. В 2023 году он начал двигаться со скоростью более 150 километров в месяц.

Специалисты предположили, что A23a может столкнуться с британским островом из-за воздействия течений. К 1 февраля 2025 года айсберг находился в 340 километрах от Южной Георгии.

