15 марта, 08:43

Спорт

"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Formula 1/Mark Sutton

Руководство чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Формулы-1".

Организация рассматривала несколько альтернативных вариантов проведения гонок, однако в результате было решено не делать замен.

"Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным", – отметил президент и гендиректор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

В свою очередь, президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем добавил, что Бахрейн и Саудовская Аравия важны для экосистемы гоночного сезона. Он выразил благодарность организаторам и коллегам чемпионату за сотрудничество и конструктивный подход.

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии должны были пройти 10–12 и 17–19 апреля соответственно. Таким образом, после Гран-при Японии (27–29 марта) следующий этап состоится с 1 по 3 мая в Майами в США.

Ранее британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл победил в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Китая "Формулы-1". Вторым стал его партнер по команде Кими Антонелли, а третьим – действующий чемпион "Формулы-1" Ландо Норрис из "Макларен".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

